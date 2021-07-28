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- Manavgat'ta güvenlik güçlerinden vatandaşlara destek
Manavgat'ta güvenlik güçlerinden vatandaşlara destek
Yangın bölgesinde zor durumda kalan vatandaşların imdadına güvenlik güçleri yetişti.
- AA & Ensonhaber
- 28.07.2021 - 16:10
- Güncelleme : 28.07.2021 - 16:14
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, büyük bir alanı kapladı.
Dört ayrı bölgede aynı anda çıktığı belirtilen yangına müdahale için ekipler harekete geçti.
GÜVENLİK GÜÇLERİ VATANDAŞIN YANINDA
İtfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, helikopterler de alevleri durdurmak için havalandı.
Yangının etkili olduğu bölgede güvenlik güçlerinin, vatandaşlara destek olmaya çalıştığı görüldü.
YAKINDAN İLGİLENDİLER
Vatandaşlara su dağıtan Jandarma ekiplerinin, zor durumda kalanların imdadına yetiştiği görüldü.
Güvenlik güçlerinin vatandaşlara desteği objektiflere yansıdı.