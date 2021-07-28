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    Manavgat'ta güvenlik güçlerinden vatandaşlara destek

    Yangın bölgesinde zor durumda kalan vatandaşların imdadına güvenlik güçleri yetişti.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.07.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 16:14
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    Manavgat'ta güvenlik güçlerinden vatandaşlara destek

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, büyük bir alanı kapladı.

    Dört ayrı bölgede aynı anda çıktığı belirtilen yangına müdahale için ekipler harekete geçti.

    GÜVENLİK GÜÇLERİ VATANDAŞIN YANINDA

    İtfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, helikopterler de alevleri durdurmak için havalandı.

    Yangının etkili olduğu bölgede güvenlik güçlerinin, vatandaşlara destek olmaya çalıştığı görüldü.

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    Vatandaşlara su dağıtan Jandarma ekiplerinin, zor durumda kalanların imdadına yetiştiği görüldü.

    Güvenlik güçlerinin vatandaşlara desteği objektiflere yansıdı.

    Manavgat ta güvenlik güçlerinden vatandaşlara destek #1

    Manavgat ta güvenlik güçlerinden vatandaşlara destek #2

    Manavgat ta güvenlik güçlerinden vatandaşlara destek #3

    Manavgat Belediye Başkanı: Yangının boyutu çok büyük ViDEO

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