Manavgat’ta ibre Turgay Akar’ı gösteriyor Yerel seçimlerde hizmete talip olan AK Parti Manavgat Belediye Başkan adayı Turgay Akar, doğup büyüdüğü ve iş hayatına atıldığı ilçesinde kazanmaya yakın isim olarak öne çıkıyor.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde sandık başına giderek iradesini ortaya koyacak.

Bu aşamada siyasi partiler il ve ilçelerdeki belediye başkan adaylarını açıklıyor.

Antalya'nın en büyük ikinci ilçesi olan Manavgat'ta da AK Parti Manavgat Belediye Başkan adayı Turgay Akar oldu.

"Manavgat için gerçek belediyecilik" sloganı ile tanıtımlarına başlayan Akar, önemli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapmış olmanın deneyimi ve iş tecrübesini birleştirerek ilçeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Akar'ın aday gösterilmesinin ardından, Manavgatlı vatandaşları birebir ziyaret ederek, sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştığı görülüyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan bir Manavgat hedefi

AK Parti Manavgat Belediye Başkan adayı Turgay Akar, sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu:

Hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan bir Manavgat’ı hemşehrilerimize anlatmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

"Yapılan tüm anketlerde zirvede"

Yerel basın Akar'la ilgili yaptıkları yayınlarda "Manavgat’ta ibre Turgay Akar’ı gösteriyor" başlıklarıyla "Yapılan tüm anketlerde zirvede yer alan Akar, AK Parti’nin Manavgat Belediye Başkan Adayı olmaya çok yakın." yorumu yapıyor.

Turgay Akar kimdir?

Turgay Akar, Mayıs 1971 tarihinde Manavgat ilçesinde 3 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini “Toros İlköğretim Okulu”nda, ortaokul eğitimini “Manavgat Ortaokulu”nda, lise eğitimini de “Manavgat Lisesi”nde tamamladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu

Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlayarak 1993 yılında mezun oldu.

Vatani görevini, 1994-1995 yılları arasında 241. dönem yedek subay olarak Kahramanmaraş'ta yaptı.

1993-1997 yılları arasında özel bir şirkette mali müşavirlik stajını yaparak, yöneticilik görevinde bulundu.

Mali müşavir

1998 yılında mali müşavirlik sınavlarını tamamlayıp SMMM olmaya hak kazanarak meslek hayatına bu ünvanla ilk adımını attı.

2003-2007 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu'nda genel muhasebe, dönem sonu işlemleri ve dış ticaret işlemleri ve muhasebesi derslerinde eğitim verdi.

2010-2013 yılları arasında “Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Manavgat İlçe Temsilciliği”nde başkanlık yaptı. Antalya SMMM odası seçimlerinde “2010-2013” ve “2013-2016” dönemleri için görev yapmak üzere Ankara üst birlik (TÜRMOB) delegasyonuna seçildi.

2013 Mart ayında “Kamu Gözetim Kurumu” tarafından açılan eğitimlere katılarak “Bağımsız Denetçi” belgesi almaya hak kazandı.

2013'ten bu yana Antalya merkezli bir bağımsız denetim şirketinin ortağı olarak faaliyet gösteriyor.

MASİAD Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı

2009 yılında Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; 2013 yılı Haziran'da ise “MASİAD Yönetim Kurulu Başkanı” seçildi. 2019 yılı ocak ayına kadar iki dönem “MASİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı” görevini yürüttü.

MASİAD başkanlığı döneminde "Tarım ve Turizmde Marka Kent Manavgat" vizyonu doğrultusunda birçok sosyal sorumluluk projesinin gerçekleştirilmesi ve Manavgat'ın gelişimine katkı vermesi amacıyla çeşitli çalışmaların yürütülmesine öncülük etti.

“Manavgat 2050 Vizyon Raporu”nun kitaplaştırılması, “MASİAD Hatıra Ormanı”, “Kırsal Köylerin Kalkındırılması Projesi” kapsamında Keçiboynuzu Fidan dağıtımı, “Manavgat Buluşmaları” ismiyle düzenlenen organizasyonlar, yurt içi ve yurt dışı gezileri, spor turnuvaları, konusunda uzman kişilerin katılımı ile gerçekleştirilen olağan toplantılar yapılan bu çalışmalardan bazıları.

Ata mesleği tarımcılık

Akar, ata mesleği olmasından dolayı tarıma küçük yaşlardan beri duyduğu ilgi neticesinde 2017 yılından bu yana örtü altı muz yetiştiriciliği yapıyor.

Akar, halen, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Meclis Üyesi ve MASİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Aynı zamanda “Antalya Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi” olarak görev alıyor.

Akar,, evli ve üç çocuk babası.