Ekipler tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, balıkçı barınağında düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Antalya 'da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BALIKÇI BARINAĞINDA YAKALANDILAR

Yapılan operasyonda, Antalya’nın balıkçı barınağında D. isimli teknede 13 İran uyruklu 10 erkek, 2 kadın, 1 çocuk düzensiz göçmen yakalandı.

Manavgat’ta İran uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO









ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili organizatörlük yaptıkları tespit edilen 2 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.



