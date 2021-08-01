Yangını çıkardıkları iddiasıyla saldırıya uğrayan 2 gencin babası Ahmet Yavuz, oğullarının yardım için bölgeye gittiğini, olayda yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Manavgat ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, geçtiğimiz günlerde bölge halkı, yangına sebep olduğunu öne sürdükleri iki kişiyi linç etmeye çalışmıştı.

Öfkeli kalabalık Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sakinleştirilirken, olay yerine gelen ekipler iki genci güçlükle kurtarmıştı.

Lnç girişimine maruz kalan gençlerin babası Ahmet Yavuz olayla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Yavuz, çocuklarının yanlış anlaşılma üzerine hedef olduklarını söyledi.

"SU DOLDURUP YARDIMA GİTTİLER"

Babanın açıklamaları şu şekilde:

"Suyu acil doldurdular bir kişiye bile versek yeter dediler. Çocuklarım birkaç yıl önce kaza yaptılar.

Manavgat'ta linç edilen gençlerin babası konuştu: Yanlış anlaşılma var

"HAFIZLIK İÇİN ÇALIŞIYORLARDI MASADAN KALDIRDIM"



Saçlarını uzattırdım ki yüzünün yarası görünmesin diye. İkisi de hafız, sınav için çalışıyorlardı. Masanın başından kaldırdım, oraya yardıma gönderdim.

"HALK LİNÇ ETMEK İSTEDİ"

Halk bunları linç etmeye çalışıyor. Yanlış anlaşılma var."

Manavgat'ta ormanı yaktığı düşünülen 2 kişiye linç girişimi