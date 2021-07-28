Manavgat'ta orman yangını çıktı

Ormanlık alanda çıkan yangın, poyrazın etkisiyle hızla yayıldı. Şehirdeki binalara sıçrayan yangına müdahale edilmesi için çevre illerden de destek ekipleri gönderildi.

Bugün saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Poyrazın etkisiyle giderek büyüyen yangının henüz hangi nedenle çıktığı belirlenemedi.

Yangına müdahale edilmesi için bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri sevk edilirlen, hava ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

YANGIN, EVLERE SIÇRADI

Yerleşim yerlerini tehdit altına alan yangının evleri de tehdit etmesiyle birlikte 5 mahallede evler boşaltıldı. Yeniköy Mahallesi, Evrenseki Mahallesi ve Kalemler Mahallesi'ndeki bazı evler, ilk müdahale edilen mahalleler arasında yer aldı.

Manavgat'ta orman yangını VİDEO



"EVLER BOŞALTILDI"

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT İSTASYONLARINA SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden de destek gönderildi.

Side Kavşağı'nda alevlerin akaryakıt istasyonlarına ulaşmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

10 İLDEN 19 HELİKOPTER VE YÜZLERCE PERSONEL KATILDI

Yangına 10 ilden 19 helikopter 9 ilden de 412 personel ile müdahale desteği sağlanıyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GELECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.