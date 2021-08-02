Bazı vatandaşlar, WhatsApp ve Facebook gruplarında sabotaj ihbarları üzerine ellerine aldıkları silahlarla yol üzerinde arama noktaları oluşturup, plaka ve kimlik kontrolü yaptı.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede altıncı güne girdi...

Devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber ederken yangınların büyük bir kısmı söndürüldü.

Gözde tatil bölgeleri Manavgat, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere 7 ayrı bölgede yangın etkisini sürdürüyor.

Ekiplere yardımcı olmak isteyen bölge sakinleri ise adeta seferber oldu.

SABOTAJ İHBARLARI

Manavgat'ta da bazı vatandaşlar, çıkan yangınlarda sabotaj iddiası üzerine, ilçede yol üstlerinde bekleyerek resmi araçların haricinde sivil araçların geçişine izin vermedi.

SİLAHLA NÖBET BAŞLADI

Vatandaşlar, dahil oldukları WhatsApp ve Facebook gruplarında sabotaj ihbarları üzerine ellerine aldıkları silahlar ile de nöbet tutmaya başladı.

JANDARMA TEK TEK UYARDI

Vatandaşların silahlanıp yol üzerinde arama noktaları oluşturması sonrası jandarma, olay yerine intikal etti.

Vatandaşların silahlarla nöbetinin yanlış olduğunu açıklayan jandarma komutanı, provokasyon uyarısında bulunup şunları söyledi;

"En son yolda geliyoruz, vatandaşlar sizler gibi arama noktaları oluşturmuş. Allah göstermesin başınıza bir şey gelebilir. Tam o sırada durduk yanlarında, toplanın dedim. Mahallenin eski muhtarı aradı, açtım telefonu megafona da verdim dedim ki 'Muhtarım plakayı söyle dedim' Muhtar da 'Komutanım bu benim eniştemin plakası'

"SİZİ BİRBİRİNİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Sizin o üye olduğunuz WhatsApp gruplarından sürekli yanlış plaka atıyorlar. Sonra burada çevireceksiniz başınıza büyük olaylar gelecek. O üye olduğunuz WhatsApp gruplarını silin ve bunlara inanmayın. O gruplar takip ediliyor. Gerçekten şüpheli bir durum olursa bize iletin. Sizlerin yaptığınız bu hareketler bizim işimizi aksatıyor. Atılan plakaları biz denetliyoruz zaten. Hepimizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar."

Manavgat'ta silahla nöbet tutanları jandarma uyardı VİDEO



