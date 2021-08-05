Manavgat'ta traktörü yanan çiftçiye devlet desteği

63 yaşındaki çiftçinin mahallesine sıçrayan yangına müdahale ederken kullanılamaz hale gelen traktörü, devlet tarafından yenilenecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 63 yaşındaki Mithat Akça, 28 Temmuz'da başlayan ve yaşadığı Kalemler Mahallesi'ne ulaşan yangına su tankeri bağladığı traktörüyle müdahale etmek için harekete geçti.

Yangında evini ve ahırını kaybeden Akça, "Tek geçim kaynağım" dediği traktörünün de alevlere teslim olmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

DEVLET YENİSİNİ VERECEK

Devlet yangından etkilenenlere zararlarını gidermek için çalışma yürütürken, yetkililer telefonla aradıkları Akça'ya yeni traktör gönderileceği bilgisini verdi. Aldığı haberle büyük mutluluk yaşayan Akça, traktörüne kavuşacağı günü bekliyor.

Yangına müdahale eden çiftçinin yanan traktörü devlet tarafından yenilenecek

"HER ŞEYİM YANDI"

Kalemler Mahallesi'nde doğduğunu ve burada büyüdüğünü belirten Akça, yanan arazisini yıllar önce satın aldığını söyledi. Bölgenin bu zamana kadar böyle büyük bir afet görmediğini dile getiren Akça, alevlerin yaşadıkları yere ulaştığını ve birçok şeyin yandığını anlattı.

Akça, traktörüne bağladığı su tankeriyle yangına müdahale etmeye çalıştığını anlatarak "Bu sırada su pompam da tankerim de traktörüm de yandı. Yapacak hiçbir şeyim yok." ifadesini kullandı.

"ALLAH DEVLETE, MİLLETE ZEVAL VERMESİN"

Yangına müdahale için çabalarının yetersiz kaldığını dile getiren Akça, "Olmadı, yetişemedik... Anında alevler uçtu, her yeri ateş sardı. Evimiz yandı, her şeyimiz yandı. En son da traktörümüz, tarım aletlerimizin hepsi yandı. Allah devlete, millete zeval vermesin. Traktörümün yenisini yollamışlar. Ne mutlu bana, ne mutlu devlete millete. Yeni traktörüm inşallah teslim olunca bir sevinç yaşayacağız. Allah inşallah onu da gösterir." diye konuştu.

Akça, yangında eşinin vücudunda yanıkların oluştuğunu da aktararak "Ateşte, dumanda kaybolduk. Eşimi komşular kurtardı." dedi.