Manavgat'ta yangın sonrası yapılan yeni konutlara Antalyalı vatandaştan övgü Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını yaşayan Manavgat'ta tahribat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onarıldı. Yeni yapılan konutları görüntüleyen bir vatandaş "Evi yananlar için yapılan villa tarzı yeni konutları görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde yaşandı.

Toplam 59 mahallede 11 gün boyunca etkili olan yangın, 220 saatin ardından 6 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Türkiye'nin seferber olduğu yangın tüm dünyada yankı uyandırdı.

Müdahale sırasında 2'si ormancı 7 kişi hayatını kaybederken 821 vatandaş da yaralanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı, 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkânlarıyla hasar tespit çalışmaları hızlıca tamamlandı.

Yangın sonrası Manavgat yeniden ayağa kalktı

Bakanlık tarafından ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı.

Vatandaşlar güvenli yerlere taşınması sağlanırken bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü.

Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı.

Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 145 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 907 köy evinin inşası başlandı ve 447’si teslim edildi.

Yapılan evler, yaralı ailelerin yüreğine su serpti..,

Vatandaşın kamerasından köy evleri

Manavgat'ta yaşayan bir vatandaş, çektiği video ile her afette "Devlet yoktu" yalanıyla tartışma konusu yaratanlara cevap verdi.

Manavgat'a TOKİ'nin yaptığı köy evlerinin adeta bir villa olduğunu belirten vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ'nin yaptığı evlere bakın, bildiğiniz villa"

Ben Manavgat'ta bir iş makinesi ustasıyım. Bu devlete laf eden ciyan gibi bağıran kadınlar, erkekler, 'Devlet nerede' diyenler.. Antalya Manavgat'ta onlarca evler yandı. Şu anda yapılan evleri görün. Villa bunlar. Bildiğiniz villa. Şuna bakın, adamların yıkılmış dökülmüş yanmış evlerinin yerine komple villa yapıyorlar. Yazıklar olsun, bu ekranlarda çıkıp da bağıranlar var ya Allah hepsinin belasını versin.

"Eski zihniyetler olsaydı hepsi çadırlarda kalacaklardı"