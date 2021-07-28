Manavgat'ta yangından etkilenenlerin sayısı belli oldu

Ormanda başlayarak mahallelere yayılan yangına müdahaleyle birlikte yapılan çalışmalar sırasında, 53 kişinin yaralanarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, binalara da sıçradı.

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangından etkilenenlerin sayısı da açıklandı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 51 kişinin tedavi amaçlı hastanelere geldiğini bildirdi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Hülür, Manavgat'ta çıkan orman yangınlarından etkilenen kişilerin tedavisinin sağlandığını ifade etti.

"HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK"

Yangından etkilenenlerin hastanelere başvurduğunu anlatan Hülür, "Manavgat'taki yangınlardan etkilenen 53 kişi tedavi amaçlı hastanelere geldi. 47'sinin durumu hafif, oksijen tedavisi alıp taburcu edilecek. Vatandaşlardan birinin yüzde 30 yanığı birinin ise ayağında kırık var. Şu an hiçbirinin hayati tehlikesi yok." dedi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hülür, yanıkları olan bir kişiyi Antalya'ya sevk edeceklerini kaydetti.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.