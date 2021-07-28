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    Manavgat'ta yangından etkilenenlerin sayısı belli oldu

    Ormanda başlayarak mahallelere yayılan yangına müdahaleyle birlikte yapılan çalışmalar sırasında, 53 kişinin yaralanarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
    • AA
    • 28.07.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 17:41
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    Manavgat'ta yangından etkilenenlerin sayısı belli oldu

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, binalara da sıçradı.

    Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangından etkilenenlerin sayısı da açıklandı.

    Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 51 kişinin tedavi amaçlı hastanelere geldiğini bildirdi.

    TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

    Hülür, Manavgat'ta çıkan orman yangınlarından etkilenen kişilerin tedavisinin sağlandığını ifade etti.

    Manavgat ta yangından etkilenenlerin sayısı belli oldu #1

    "HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK"

    Yangından etkilenenlerin hastanelere başvurduğunu anlatan Hülür, "Manavgat'taki yangınlardan etkilenen 53 kişi tedavi amaçlı hastanelere geldi. 47'sinin durumu hafif, oksijen tedavisi alıp taburcu edilecek. Vatandaşlardan birinin yüzde 30 yanığı birinin ise ayağında kırık var. Şu an hiçbirinin hayati tehlikesi yok." dedi.

    Manavgat ta yangından etkilenenlerin sayısı belli oldu #2

    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Hülür, yanıkları olan bir kişiyi Antalya'ya sevk edeceklerini kaydetti.

    Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

    Manavgat ta yangından etkilenenlerin sayısı belli oldu #3

    Manavgat ta yangından etkilenenlerin sayısı belli oldu #4

    Manavgat ta yangından etkilenenlerin sayısı belli oldu #5

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