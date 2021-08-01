Manavgat'ta yaşamını yitiren 2 yangın işçisi törenle uğurlandı

Orman yangınına müdahale eden arazözde alevlerin arasında kalarak vefat eden 2 kahraman yangın işçisi, düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketlerine uğurlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale devam ederken, bölgeden acı haberler de geldi.

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde dün cansız bedenlerine ulaşılan orman işçileri Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş'ın arazözün alevlere teslim olmasının ardından hayatını kaybetti.

Kahraman iki orman işçisinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Otopsi işlemlerinin ardından işçilerin naaşları, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne götürüldü ve burada cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duanın ardından Tovka ve Cinbaş için helallik istendi.

MESAİ ARKADAŞLARI DAYANAMADI

Cenaze namazı kılınan işçilerin, mesai arkadaşlarından helallik alınmasının ardından tören sona erdi.

Törende, işçilerin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka'nın cenazesi İzmir'e, Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş'ın naaşı da Manisa'ya gönderildi. Cinbaş'ın cenazesinin Akhisar'daki törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

Törene, orman işçileri ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da katıldı.