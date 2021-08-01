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- Manavgat'ta yaşamını yitiren 2 yangın işçisi törenle uğurlandı
Manavgat'ta yaşamını yitiren 2 yangın işçisi törenle uğurlandı
- AA
- 01.08.2021 - 12:24
- Güncelleme : 01.08.2021 - 12:40
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale devam ederken, bölgeden acı haberler de geldi.
Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde dün cansız bedenlerine ulaşılan orman işçileri Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş'ın arazözün alevlere teslim olmasının ardından hayatını kaybetti.
Kahraman iki orman işçisinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.
TÖREN DÜZENLENDİ
Otopsi işlemlerinin ardından işçilerin naaşları, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne götürüldü ve burada cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duanın ardından Tovka ve Cinbaş için helallik istendi.
MESAİ ARKADAŞLARI DAYANAMADI
Cenaze namazı kılınan işçilerin, mesai arkadaşlarından helallik alınmasının ardından tören sona erdi.
Törende, işçilerin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka'nın cenazesi İzmir'e, Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş'ın naaşı da Manisa'ya gönderildi. Cinbaş'ın cenazesinin Akhisar'daki törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.
Törene, orman işçileri ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da katıldı.