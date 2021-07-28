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    Manavgat'taki orman yangını, evlere sıçradı

    Manavgat'taki orman yangını, evlere sıçradı

    Çıkan orman yangınının şehir merkezinde bulunan binalara ve yollara sıçramasıyla birlikte vatandaşlar uyarılırken, bazı vatandaşların olay yerinden ayrılmayarak görüntü almaya çalışması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 15:14
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    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Henüz hangi nedenle çıktığı belirlenemeyen yangın, poyrazın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

    Yerleşim yerlerini etkisi altına alan yangının, Side'deki akaryakıt istasyonlarına da sıçramaması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

    BÖLGEDEN UZAKLAŞMA UYARILARI YAPILDI

    Çevre illerin de helikopterli destek ekiplerini gönderdiği yangının evlere sıçramasıyla birlikte, bölgeden uzaklaşmaya dair uyarılar yapıldı.

    Manavgat'taki orman yangını, evlere sıçradı VİDEO

    Manavgat taki orman yangını, evlere sıçradı #1

    YANGIN ESNASINDA DURUP KAYIT ALDI

    Binalar ve yollara sıçrayan yangından vatandaşların kaçtığı görülürken, bazı vatandaşlar da durup kayıt aldı.

    Manavgat taki orman yangını, evlere sıçradı #2

    CEP TELEFONUNA SARILDI

    Yangının büyüdüğü dakikalarda bir vatandaşın, bölgeden ayrılmak yerine cep telefonuyla bulunduğu bölgeden görüntü almaya çalışması dikkat çekti.

    Manavgat taki orman yangını, evlere sıçradı #3

    Manavgat taki orman yangını, evlere sıçradı #4

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