Çıkan orman yangınının şehir merkezinde bulunan binalara ve yollara sıçramasıyla birlikte vatandaşlar uyarılırken, bazı vatandaşların olay yerinden ayrılmayarak görüntü almaya çalışması dikkat çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Henüz hangi nedenle çıktığı belirlenemeyen yangın, poyrazın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yerleşim yerlerini etkisi altına alan yangının, Side'deki akaryakıt istasyonlarına da sıçramaması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

BÖLGEDEN UZAKLAŞMA UYARILARI YAPILDI

Çevre illerin de helikopterli destek ekiplerini gönderdiği yangının evlere sıçramasıyla birlikte, bölgeden uzaklaşmaya dair uyarılar yapıldı.

Manavgat'taki orman yangını, evlere sıçradı VİDEO



YANGIN ESNASINDA DURUP KAYIT ALDI

Binalar ve yollara sıçrayan yangından vatandaşların kaçtığı görülürken, bazı vatandaşlar da durup kayıt aldı.

CEP TELEFONUNA SARILDI

Yangının büyüdüğü dakikalarda bir vatandaşın, bölgeden ayrılmak yerine cep telefonuyla bulunduğu bölgeden görüntü almaya çalışması dikkat çekti.