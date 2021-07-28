Hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınına yönelik açıklama yapan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının 4 farklı noktadan yükseldiğini duyurdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, poyrazın etkisiyle hızla yayıldı.

Evlere sıçrayan yangına çevre illerden gelen desteklerle birlikte müdahaleler sürerken, hava araçlarıyla da söndürme çalışmaları yürütülüyor.

Kentin üstünü yoğun bulutlar sararken, birçok mahalle tahliye edildi.

"YANGIN 4 FARKLI NOKTADA ÇIKTI"

Evlerin boşaltıldığı bölgeye dair açıklamalar yapan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının çıkış noktaklarına dair bilgilendirme yaptı.

Yangının 4 farklı noktada çıktığını açıklayan Böcek, bu durumun düşündürücü olduğunu söyleyerek, "Manavgat'ta bugüne kadar böylesi büyük bir yangın olmadı. Burada düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda ormandan helikopterler, arazöz ve belediyeye ait tüm itfaiye ekipleri orada. Beleidyeler arazözlerini gönderiyorlar.

Manavgat'taki yangın, 4 farklı noktada çıktı VİDEO







"VATANDAŞLARIN EVLERİ TAHLİYE EDİLDİ"

Herkes havadan ve karadan söndürme işlemlerini gerçekleştirdi. 4 mahallede vatandaşlar sağlık açısından tehlikede olduğu için evleri boşaltılıyor. İnşallah can kaybı olmadan bu yangın söndürme işlemleri gerçekleştirilmiş olacak diye umut ediyoruz." dedi.

"3 VE 5 KİLOMETRELİK FARKLI NOKTALARDA ÇIKTI"

Böcek, yangın noktaları arasında mesafe olduğuna dikkat çekerek, "4 ayrı yerde yangın var. Hepsini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Rüzgarın etkisi ve kozalakların patlaması nedeniyle yangın 100 metre ileri atıyor. 3 ve 5 kilometrelik farklı noktalarda yangın çıktı." açıklamasında bulundu.