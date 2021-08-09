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    Manavgat'taki yangın Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini pas geçti

    Manavgat'taki yangın Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini pas geçti

    Belediyenin araçlarını kullanarak orman yangınlarında sadece kendi evini koruyan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e tepkiler var.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 11:48
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    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve 10 gün sonra 220 saatte kontrol altına alınabilen Türkiye'nin en büyük yangın felaketinde, 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.

    Sosyal medyada ise yangınlar sırasında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in çaresiz hallerindeki fotoğrafları paylaşılarak, hükümete karşı linç kampanyası başlatılmıştı.

    Manavgat taki yangın Belediye Başkanı Şükrü Sözen in evini pas geçti #1

    BELEDİYENİN ARAÇLARIYLA VİLLASINI KORUDU

    Daha sonra yangınların ikinci gününde Manavgat 'taki kışlık villasını dozerlerle koruma altına aldığı iddiaları ortaya çıkan CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in bu hareketi, bölgedeki halk tarafından video kaydına alınıp tepki çekmişti.

    TEK YANMAYAN KENDİ VİLLASI

    Yangınların kontrol altına alınması sonrası ise bölgenin görüntülenmesiyle bu iddianın da gerçek olduğu ortaya çıktı.

    Sözen'in villasının bulunduğu köy tamamıyla yanarken, kendi villasına bir şey olmaması ve villanın etrafının temizlenmiş olması dikkat çekti.

    Manavgat Belediye Başkanı belediyenin araçlarıyla evini korumaya aldırdı VİDEO

    Manavgat taki yangın Belediye Başkanı Şükrü Sözen in evini pas geçti #2

    Manavgat taki yangın Belediye Başkanı Şükrü Sözen in evini pas geçti #3

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