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    Manavgat'taki yangının boyutu helikopterden görüntülendi

    Büyük bir alanda devam eden etkisini sürdüren alevler, havadan görüntülendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.07.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 16:03
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    Manavgat'taki yangının boyutu helikopterden görüntülendi

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alan, alevlere teslim oldu.

    Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı.

    Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale başladı.

    ALEVLER BÜYÜK BİR ALANI KAPLADI

    Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.

    Helikopterden çekilen görüntülerde, alevlerin büyük bir alana yayıldığı, dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü.

    Manavgat'taki yangının boyutu helikopterden görüntülendi ViDEO

    HAYVANLAR TELEF OLDU

    İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.

    PANİK ANLARI

    Bazı evlerin zarar gördüğü yangında hayvanlar telef oldu. Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları objektiflere yansıdı.

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