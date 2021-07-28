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- Manavgat'taki yangının boyutu helikopterden görüntülendi
Manavgat'taki yangının boyutu helikopterden görüntülendi
- AA & Ensonhaber
- 28.07.2021 - 15:56
- Güncelleme : 28.07.2021 - 16:03
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alan, alevlere teslim oldu.
Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale başladı.
ALEVLER BÜYÜK BİR ALANI KAPLADI
Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.
Helikopterden çekilen görüntülerde, alevlerin büyük bir alana yayıldığı, dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü.
Manavgat'taki yangının boyutu helikopterden görüntülendi ViDEO
HAYVANLAR TELEF OLDU
İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.
PANİK ANLARI
Bazı evlerin zarar gördüğü yangında hayvanlar telef oldu. Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları objektiflere yansıdı.