Manchester United tribününde PKK propagandası: Türk taraftarlar sert tepki gösterdi Dün akşam Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Manchester United taraftarı bir şahıs, tribünde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmini açtı.

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ensonhaber.com

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United’ı 23'te Zaha, 71'de Kerem Aktürkoğlu ve 81'de Mauro Icardi’nin ayağından bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

Manchester United'ın gollerini ise 17 ve 67'de Hojlund attı.

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Sarı-kırmızılılar, grupta ilk galibiyetini alırken puanını 4 yaptı.

Manchester United ise puanla tanışamadı.

Yüksek bir tempoda geçen karşılaşmada yaşanan bir olay ise büyük tepki topladı.

Maçta bir Manchester United taraftarı, Türk vatandaşlarının olduğu bölüme dönerek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmini açtı.

Teröristbaşının resmini açtı

Türk taraftarları provoke etmek isteyen bir İngiliz'in yaptığı skandal hareket, bu kadar da olmaz dedirtti.

Teröristbaşının resminin açıldığını gören Türk taraflar ise İngiliz şahsa sert tepki gösterdi.

Türk taraftarların, "İndir onu, indir ulan" diye bağırdığı görüldü.

O anlar böyle görüntülendi.