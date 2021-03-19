Manifesto nedir, ne anlama gelir? TDK Manifesto kelime anlamı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çarşamba günü yapacağımı konuşma adeta 2023'ün manifestosu olacak" dedi. Bunun üzerine vatandaşlar manifesto ne demek, ne anlama geliyor araştırıyor. İşte manifesto anlamı..

“Manifesto nedir” sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının gündeme gelmesinin ardından merak edilen konular arasında yer alıyor.

Erdoğan, "Şu anda sloganlarımızdan tutunuzu Çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve Çarşamba günü yapacağımız konuşmada adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum." dedi.

Peki manifesto ne demek? Manifesto anlamı nedir? İşte TDK manifesto sözlük anlamı..

MANİFESTO NEDİR, NE DEMEK?

Manifeste kelimesinden türetilmiş olan Manifesto sözcüğü Latince kökenlidir. İlk kez Antik Yunan filozofları tarafından kullanılan manifesto kelimesi, kurallar bütünü ve beyanname anlamına gelir.

Kültürel ya da politik bir oluşumun kurallarının yazılı olduğu listeler de manifesto olarak adlandırılır.

Latinceden dilimize geçmiş olan manifesto kelimesinin iki anlamı vardır. İlk anlamı, yeni kurulmuş bir oluşumun savlarını beyan etmek için maddeler halinde yazılan açıklama metnidir. Örneğin yeni bir edebiyat dergisinin kurulma amacını, misyonunu ve hedeflerini belirlediği 10 maddelik bir liste, manifestodur.

Manifestolar, genellikle tek sayfadır ve hepsinin bir başlığı olur. Kanaat önderleri tarafından kaleme alınan manifestolarda ise, yeni bir toplumsal hareketin temel hedefleri halka arz edilir.

TDK MANİFESTO ANLAMI

1) Ticarette kullanılan: Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste.

2) Bildiri

3) Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi. olarak tanımlanmaktadır.