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İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ailesi tarafından durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Başkan Zeyrek'e kalp masajı yaparak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan Başkan Zeyrek'in kalp masajına olumlu yanıt verdiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

"TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA, DOKTORLARIMIZIN GÖZETİMİNDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Ferdi Zeyrek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: