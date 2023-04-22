Manisa Lalesi'ni koparmanın cezası dudak uçuklattı: 244 bin 315 lira Neslinin devamını sağlamak için koruma altına alınan bitkileri koparanlara ağır cezalar uygulanıyor.

AA

Manisa Lalesi, koruma altına alınan bir çiçek ve koparana ceza var.

Yılda bir kez 10 gün boyunca açan Manisa Lalesi (Tulipa orphanidea), Spil Dağı'nın güzelliğine güzellik kattı.

Lale, Spil Dağı yamaçlarını adeta kırmızıya boyadı.

Laleler açınca, aynı zamanda Manisa Lalesi'ni koparmanın cezası da 2023 için güncellendi.

Cezalar bu yıl iki katını da aştı.

2022 yılında 109 bin lira olan idari para cezası bu yıl 244 bin 315 lira olarak belirlendi.

Spil Dağı doğal yapısıyla büyülüyor

Lale'nin açtığı, Spil Dağı, Manisa ve İzmir illeri arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri mest ediyor.

Spil Dağı Milli Parkı, doğa fotoğrafçıları için görsel şölen oluşturuyor.

Manisa Lalesi aynı zamanda baharın müjdecisi

Manisa Spil Dağı Milli Parkında deniz seviyesinden 1.500 metreye kadar geniş bir yükselti aralığında yayılış gösteren, yılda bir kez nisan ayında açan ve baharı müjdeleyen endemik türlerden olan Manisa Lalesi, bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açmaya başladı.

Cezası yaklaşık yüzde 150 arttı

Spil Dağı Milli Parkı’nda koruma altındaki Manisa lalelerini koparmanın cezası ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 150 artarak 244 bin 315 lira olarak belirlendi.

Yaklaşık 10 gün canlı kalabilen Manisa lalesi, doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı.

"İnternette koparmanın da büyük cezaları olduğunu okuduk"

Spil Dağı Milli Parkı’na piknik yapmak amacıyla giden Fikret Demir, aslen Gaziantepli olduğunu ve Spil Dağını merak ettikleri için geldiklerinde laleleri gördüğünü söyleyerek izlenimlerini şöyle dile getirdi:

Açmış olan laleleri gördük, internetten araştırdığımızda bu çiçeklerin Anemon lalesi olduğunu öğrenince sevindik. İnternette koparmanın da büyük cezaları olduğunu okuduk. Zaten bu çiçeklere kıyılmaz, doğal ortamda kalmaları daha güzel, zaten olması gereken de budur. Koparıldığı zaman bir güzelliği kalmaz.

"Mitolojik hikayelerde de yeri olduğunu öğrendim"

Anemon Lalesini ilk kez doğal ortamında gördüğünü kaydeden Burcu Demir ise şöyle konuştu:

Koparmanın çok büyük bir cezası olduğunu öğrendiğim için çok hassas davranmaya çalışıyorum. Endemik olan bu lalenin mitolojik hikayelerde de yeri olduğunu öğrendim. Keşke koparılmasına ceza olmasına gerek olmasa, herkes bunun bilinciyle bu laleleri görmeye gelse.

"Koparmak yerine fotoğraflamak en güzeli"

Manisa Lalelerini fotoğraflamak için Spil Dağı'na çıkan doğa fotoğrafçısı Berna Memiş ise yaklaşık 10 gün boyunca açık kalan laleleri fotoğraflamaya doyamadıklarını belirtirken, 244 bin 315 TL koparma cezası olan laleleri koparmak yerine fotoğraflamanın en güzeli olduğunu söyledi.