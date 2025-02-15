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İHA

Emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor...

Bu kapsamda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi.

Savcılığın talimatıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

18 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yağma, tefecilik, silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ticareti ve kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti, tehdit gibi suçlar işleyen ve A.T. ve M.I.’nın liderliğini yaptığı suç örgütünün diğer üyelerinin yakalanması amacıyla Manisa’nın Turgutlu ilçesi ile İzmir ve İstanbul’da 18 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 2 adet pos cihazı, çok sayıda senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edilirken 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.