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    Manisa'da 12 kilo esrarı çuvalla taşırken yakalandılar

    Turgutlu'da 2 kişi, çuvalla 12 kilogram kubar esrar taşırken yakalandı.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 16:38
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 16:38
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    Manisa'da 12 kilo esrarı çuvalla taşırken yakalandılar

    Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde, jandarma tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde N.K. (22) ve İ.Y. (17) isimli iki kişinin çuval içerisinde kubar esrar taşıdığı bilgisi alındı.

    12 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli şahısları 12 kilogram kubar esrarla birlikte yakaladı. Şüphelilerin alınan ifadelerinde Urganlı Mahallesi Gediz Nehri kenarında Hint keneviri ekili bir alan olduğunu söylemesi üzerine bölgede yapılan aramada boyları 1 buçuk ile 2 buçuk metre arasında değişen 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat devam ettiği bildirildi.

    Manisa'da 12 kilo esrarı çuvalla taşırken yakalandılar #1

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