Manisa'da 12 kilo esrarı çuvalla taşırken yakalandılar

Turgutlu'da 2 kişi, çuvalla 12 kilogram kubar esrar taşırken yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde, jandarma tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde N.K. (22) ve İ.Y. (17) isimli iki kişinin çuval içerisinde kubar esrar taşıdığı bilgisi alındı.

12 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli şahısları 12 kilogram kubar esrarla birlikte yakaladı. Şüphelilerin alınan ifadelerinde Urganlı Mahallesi Gediz Nehri kenarında Hint keneviri ekili bir alan olduğunu söylemesi üzerine bölgede yapılan aramada boyları 1 buçuk ile 2 buçuk metre arasında değişen 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat devam ettiği bildirildi.