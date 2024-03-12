Manisa'da abartılı egzoza polis müdahalesi: 103 araç trafikten men edildi Trafik güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yönelik yapılan denetimde, 340 araç sürücüsüne 947 bin 239 TL ceza uygulandı.

İHA

Trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırılmıyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 5-11 Mart 2024 tarihleri arasında 32 ekip, 61 personel ile abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlar denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, trafik kurallarına uymayan ve diğer vatandaşları rahatsız eden sürücüleri tespit ederek ceza yağdırdı.

947 bin 239 TL ceza uygulandı

Yapılan denetimde 2 bin 746 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 6’sı abartı egzoz, 64'ü yüksek ses 270’i de diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 340 araç ve sürücüsüne 947 bin 239 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimde ayrıca 103 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)