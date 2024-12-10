CHP'li belediyelerde heykel hizmetine bir yenisi daha eklendi.

Manisa'da CHP'li Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan 100. Yıl Meydanı'na bir Atatürk heykeli yaptırdı.

Heykelin açılışı ise törenle gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın ev sahipliğinde yağmur altında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP'DEN BİR HEYKEL DAHA

Törene; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP İl Başkan Yardımcısı Sercan Bozyaka, başkan yardımcıları, sivil toplum kurtuluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, heykel belediyeciliği yaptıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Balaban, heykel belediyeciliği yerine insan odaklı belediyecilik yaptıklarını öne sürdü.

"HEYKEL BELEDİYECİLİĞİ DEĞİL, İNSAN ODAKLI BELEDİYECİLİK YAPIYORUZ"

CHP'li Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Heykel belediyeciliği değil, insan odaklı belediyecilik yapıyoruz. Büyükşehir ve Şehzadeler Belediyesi ile birlikte insanlara dokunuyoruz. Onların sorunlarına çözüm buluyoruz. Devasa yapılar yapıp 3-5 kişiyi zengin etmek yerine tüm artı değeri tabana yayıyoruz. Halkla paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Bu heykelin yapılışında belediyemizin ciddi bir ekonomik masrafı olmadı. Bu güzel heykeli Mustafa Pala ve arkadaşları hediye etti. Kendilerine bu konuda teşekkür ediyorum ama harcamamız gerekseydi ne olursa olsun Atatürk heykeli için gerekeni harcardık. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Heykeli konuşlandırdığımız alana 100. Yıl Meydanı diyorsunuz. 100. Yıl'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde geliyorsunuz ama Atatürk'ü atlıyorsunuz. Yıllar de geçse yüzyıllar da geçse Atatürk bu milletin kalbinde yaşamaya devam edecek. Hiçbir güç onu halkın gönlünden söküp atamadı, atamayacak.”