Manisa'da orman yangını: 20 ev boşaltıldı

Manisa'da otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için mücadele ederken 20 ev boşaltıldı, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi.

Türkiye, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla mücade etmeye devam ediyor.

Yurdun çeşitli yerleri alevlere teslim olurken yangınların biri bitmeden diğeri başlıyor.

Çeşitli bölgelerden orman yangını haberleri gelemeye devam ederken bu kez de Manisa, alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

Ormanlık alana sıçradı

Akhisar ilçesindeki Çaltıçukuru mevkiinde bulunan Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını, ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın da etkisiyle yangın büyümeye başladı.

20 ev boşaltıldı, 40 kiş tahliye edildi

Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi.

Manisa'da orman yangını

Müdahale sürüyor

Kısa sürede çevreyi etkisi altına alan alevlere; 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor.

8 ev yandı

İHA'nın haberine göre, yangında şu ana kadar ölü veya yaralı olmadığı belirtilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi.

Manisa'da orman yangını







