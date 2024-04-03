Manisa'da DEM Partililer sokağa çıktı! "CHP uyuma demokrasiye sahip çık" Manisa'da sokağa çıkan bir grup DEM Partililerin, "CHP uyuma demokrasiye sahip çık" sloganları attığı ve tencere tava çalmaları dikkati çekti.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılan seçimler sonrası Türkiye, tercihlerini belirledi.

Bu kapsamda da Van'la ilgili yeni bir karar alındı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde, aldığı yüzde 55,48 oy oranıyla DEM Parti'den Abdullah Zeydan, seçimi önde bitirdi.

Ancak Zeydan’ın memnu hakları, seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı ve Seçim Kurulu, mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesine hükmetti.

Bu kararın ardından bazı DEM Partililer, sokağa çıktı.

Manisa'da da DEM Partililer sokakta

Van'da yaşanan olayların ardından bir grup DEM Partili, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokağa çıktı.

Sokağa çıkan grup, CHP'ye "uyuma" diyerek slogan atmaya başladı.

"Demokrasiye sahip çık"

Tencere tava çalarak sokakta yürüyen grup, "CHP uyuma demokrasiye sahip çık" dedi.

CHP kanadından dün, Zeydan'a haksızlık yapıldığı ve mazbatasının verilmesine dair açıklamalar gelmişti.

Şehzadeler ilçesinde ise 31 Mart seçimlerini CHP kazandı.

CHP heyet gönderiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin Van'a heyet görevlendirdi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: