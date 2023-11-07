Manisa'da dolandırıcılık operasyonu: Sahte raporlar düzenleyerek çürük raporu aldırdılar Manisa, İzmir ve Antalya illerinde para karşılığı sahte sağlık raporu düzenleyen çete çökertildi. Çetenin çok sayıda kişiyi malulen emekli ettiği, askerlikte çürük raporu aldırdığı ve ÖTV muafiyeti sağladığı öğrenildi.

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İHA

Manisa'da dolandırıcıların büyük oyunu, güvenlik ekipleri tarafından bozuldu.

Manisa merkezli olarak İzmir ve Antalya illerinde de faaliyet gösteren bir çetenin, para karşılığında sağlıklı kişilere 'usülsüz rapor' düzenlediği öğrenildi.

Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu çetenin, sahte rapor aldırarak vatandaşları malulen emekli ettikleri, askerlikte “çürük raporu” aldırdıkları ya da engelli raporu aldırarak otomobillerde ÖTV muafiyeti sağladıkları öğrenildi.

Sahte raporlar düzenlediler

Sağlıklı kişilerden 30 bin TL ile 100 bin TL arasında para talep eden çete, bu kişileri üyelerinin çalıştığı sağlık kuruluşlarına sevk ederek engelli veya kronik hasta raporları düzenlediği ortaya çıktı.

Çete, yaklaşık 400 kişiyi bu yöntemlerle malulen emekli ederek, engellilerin yararlandığı vergi indirimi başta olmak üzere birçok sosyal haktan faydalanmasını sağladı.

Güvenlik ekipleri harekete geçti

Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaklaşık 9 ay süren çalışmaları neticesinde Manisa, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonlarda çete üyeleri olduğu tespit edilen şüphelilerin ev ve eklentilerine aramalar yapıldı.

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 748 adet tarihi sikke, 168 adet fişek, 27 şişe kaçak alkol, 108 bin TL nakit para, çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

10 şüpheli tutuklandı

Tamamlanan tahkikatın ardından 26 şüpheli şahsın tamamı "tutuklama" talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemece 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

100 milyon TL'nin üzerinde kamu zararı

Çetenin, 100 milyon TL'nin üzerinde bir kamu zararına yol açtığı belirlendi.

Sahte belge alarak emekli olan, askerlikte çürük raporu alan, ÖTV muafiyetinden faydalanan ve sahte belgeleri farklı amaçlar için kullanan şahısların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)