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- Manisa’da emlak ofisine tarihi eser operasyonu
Manisa’da emlak ofisine tarihi eser operasyonu
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir emlak ofisine düzenlenen operasyonda Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait ahşap kapı ile kilim ele geçirildi.
- İHA
- 13.08.2020 - 19:06
Manisa'da alınan bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı arama kararı ile Eski Cami Mahallesi’nde bir emlak ofisinde arama yaptı.
2 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
N.C., F.M., E.M. isimli kişilere ait emlak ofisinde yapılan aramada Selçuklu İmparatorluğuna ait olduğu değerlendirilen 1 adet ahşap kapı ile 1 adet el dokuma halı ele geçirildi.
Şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.