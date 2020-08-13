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    Manisa’da emlak ofisine tarihi eser operasyonu

    Manisa’nın Salihli ilçesinde bir emlak ofisine düzenlenen operasyonda Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait ahşap kapı ile kilim ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 19:06
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    Manisa’da emlak ofisine tarihi eser operasyonu

    Manisa'da alınan bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı arama kararı ile Eski Cami Mahallesi’nde bir emlak ofisinde arama yaptı.

    2 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

    N.C., F.M., E.M. isimli kişilere ait emlak ofisinde yapılan aramada Selçuklu İmparatorluğuna ait olduğu değerlendirilen 1 adet ahşap kapı ile 1 adet el dokuma halı ele geçirildi.

    Şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Manisa’da emlak ofisine tarihi eser operasyonu #1

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