Manisa'da emlakçılık yapan kadın öldürüldü

Manisa’da emlakçılık yapan bir kadın işyerinde gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen bir adam tarafından tek kurşunla vurularak öldürüldü.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 42 yaşındaki Canan Çeviren isimli emlakçı kadın kendi işyerinde, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ferhat İ. tarafından tek kurşunla vurularak öldürüldü.

Evli ve çocuklu olan Ferhat İ. (44) aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Canan Çeviren ile işyerinde bir süre tartıştıktan sonra yanında getirdiği silahıyla kadını göğüs bölgesinden tek kurşunla vurdu.

KATİL, SİLAHIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDU

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken zanlı Ferhat İ. 112’yi arayıp ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek silahıyla birlikte teslim oldu.

Ferhat İ.’nin polise, gönül ilişkisi olduğu Canan Çeviren’in kendisini sürekli tehdit etmeye başladığını ve boşanma noktasına gelerek bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

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