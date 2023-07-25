Manisa'da evi yanan vatandaş yangın söndürme ekiplerine erik suyu ikram etti

Türkiye bu yaz döneminde de yangınlarla mücadele ediyor.
Sıcakların artması ve bazı dikkatsiz kişilerin yaptıklarıyla pek çok bölgeden yangın haberleri geliyor.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi’nde başlayan orman yangını, Sarısığırlı Mahallesi’de ikamet Musa Şaşmazer’in evinde de hasara neden oldu.
Evinden tahliye edildi
Şaşmazer, orman yangın ekipleri ve jandarma ekiplerinin desteğiyle evinden tahliye edildi.
Erik suyu ikram etti
Şaşmazer, orman yangın ekipleri için evinin hasar görmeyen bölümünde erik suyu hazırlayıp ekiplere ikram etti.
"Yoğun sıcakta yorulmuşlardır diye düşünerek evimde erik suyu hazırladım"
Musa Şaşmazer ikramı yaparken yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Burada çalışan arkadaşlarımızın hepsi köyümüz için çalışıyorlar. Bu kadar yoğun sıcakta yorulmuşlardır diye düşünerek evimde erik suyu hazırladım ve dağıttım. Hepsine helali hoş olsun. Yangına erken müdahale edildiği için eşyalarım yanmadı. Bahçede bulunan traktörümü de çıkardılar. Hepsinin emeğine sağlık.