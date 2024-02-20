Manisa'da genç adam Gazze'deki nişanlısı için yardım istedi Üniversitede tanışarak evlilik yolunda ilk adımı attığı Gazzeli nişanlısının ve ailesinin hayatından endişe duyan genç adam, nişanlısının Türkiye'ye gönderilmesi için çağrıda bulundu.

İHA

Manisa'da bir vatandaş, Gazze'de savaşla mücadele eden nişanlısı için yardım istedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde okurken tanışarak arkadaş olan 27 yaşındaki Mertcan Gökay ile 24 yaşındaki Filistinli Haya Hamouda, 1 Temmuz 2023 tarihinde nişanladı.

Düğün hazırlıkları için Gazze'ye gitti

Genç çift evlilik tarihi olarak da 16 Ocak 2024 tarihini belirlerken nişanın hemen ardından Mertcan Gökay askere, Haya Hamouda ise düğün hazırlıkları için memleketi Filistin'in Gazze bölgesine gitti.

Hayalleri yıkıldı

Genç çiftin evlilik hayalleri, İsrail'in Gazze'ye başlattığı bombardıman ile altüst oldu.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda genç kız, Gazze'de evlerini ve arabalarını kaybederek annesi ile yaşam savaşı veriyor.

Nişanlısı için yardım istedi

Genç kızın nişanlısı Gökay ise çaresizlik içinde nişanlısı ve ailesinin Türkiye'ye getirilmesi için yardım istedi.

Nişanlısının Türkiye'ye gönderilmesini isteyen Mertcan Gökay, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş bütün hayatını almış durumda"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrencilik yıllarımızda tanıştığımız Haya Hamouda ile birlikte arkadaşlık edinip, okullarımız bittiğinde nişan merasimi yapmıştık. Eskişehir’de yapılan nişan merasimimizde her ikimizin de aileleriyle beraberdik. Nişandan sonra ben askere gittim. Nişanlım da vatandaşı olduğu memleketi Filistin’e gitti. Memleketine döndükten sonra, savaş meydana geldi. Bu savaşta evleri, arabaları, bütün hayatlarını savaş almış durumda. Şu an kalacak yerleri, evleri, arabaları bombalandı.

"Mısır’ın Refah Kapısı’ndan çıkış listesinde isimlerinin olmasını istiyorum"

Savaşın başlamasından bu yana iletişimi parça parça kurabiliyoruz. Sağlıklı değil, dört ay geçti. Biz de birbirimize ulaşamadığımız için çok yorulduk. Nişanlımın Türkiye’ye gelebilmesi için başvurduğumuz resmi kurumlardan olumlu bir cevap alamadık. Nişanlım Haya Hamouda şu anda Gazze'de, ne durumda olduğunu bilmiyoruz. İletişim kuramıyoruz. Tek isteğim, devlet büyüklerimizin onu Mısır’a, Türkiye’ye veya Gazze’nin dışındaki herhangi bir yere çıkarabilmesini istiyorum. Mısır’ın Refah Kapısı’ndan çıkış listesinde isimlerinin olmasını istiyorum." dedi.

"16 Ocak'ta Türkiye'de düğün yapacaktık"

Savaş başladığında nişanlısının babasının da yurt dışında olduğu için nişanlısı ve annesinin yalnız kaldıklarını anlatan Gökay, "Nişanlımın babası turizm işiyle uğraşıyor, o da savaş öncesi Filistin dışına çıkmıştı. O da şu an Filistin’e geri dönemiyor, dolayısı ile nişanlım ve annesi Gazze’de tek başlarına kaldılar. Elektrik yok, su yok yemek yok, onları o sefil hayattan kurtarıp Türkiye’ye getirmek istiyorum. Nişandan sonra bizim hedefimiz 16 Ocak 2024 günü Türkiye'de düğün yapacaktık, daha sonra Türkiye yerleşip, Türkiye’de yaşayacaktık. Ancak bu savaş bizim bütün planlarımızı altüst etti. Nişanlım geldiğinde bir an önce düğün yapıp, normal hayatımıza dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)