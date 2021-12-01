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    Manisa'da genç astsubay toprağa verildi

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizde cansız bedeni bulunan genç astsubay, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 19:44
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 20:25
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    Manisa'da genç astsubay toprağa verildi

    Manisa'da arkadaşlarının sosyal medyada kayıp ilanı verdiği 23 yaşındaki Astsubay Nuri U.'nun cansız bedeni, Bandırma'da denizde bulunmuştu.

    Kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilen Nuri U.'nun cenazesi sonrasında memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine gönderildi.

    DEFNEDİLDİ

    Selvilitepe Mahallesi Ataullah Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Nuri U.'nun cenazesi Urganlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

    Düzenlenen cenaze törenine Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Merkez Komutanı Piyade Albay Tolga Çakılkum, Turgutlu Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, Turgutlu Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti temsilcileri ile yakınları katıldı.

    Manisa'da genç astsubay toprağa verildi VİDEO

    Manisa da genç astsubay toprağa verildi #1

    Manisa da genç astsubay toprağa verildi #2

    Manisa da genç astsubay toprağa verildi #3

    Manisa da genç astsubay toprağa verildi #4

    Manisa da genç astsubay toprağa verildi #5

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