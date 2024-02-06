Manisa'da göçmen operasyonu: 44 kaçak göçmen 2 organizatör yakalandı

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor.
Ekipler, yurt genelinde kaçak göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarını başarı ile sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonun adresi Manisa oldu.
44 kaçak göçmen yakalandı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçaklığına karşı operasyon düzenledi.
Operasyonda, yurt dışına çıkarılmak istenen 44 Afganistan uyruklu yabancı şahıs ile 2 Türk organizatör yakalandı.
Ele geçirilenler
Operasyon kapsamında 2 adet şişme bot, 2 adet bot motoru, 2 adet benzin deposu ve 6 adet bot pompası ile diğer araç içinde bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
2 organizatör tutuklandı
Olayda organizatör olarak yakalanan M.Y. ve M.T.G. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Afgan uyruklu şahısların sınır dışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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