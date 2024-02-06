Manisa'da göçmen operasyonu: 44 kaçak göçmen 2 organizatör yakalandı Düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 44 Afganistan uyruklu yabancı şahıs yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İHA

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

Ekipler, yurt genelinde kaçak göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarını başarı ile sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonun adresi Manisa oldu.

44 kaçak göçmen yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçaklığına karşı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurt dışına çıkarılmak istenen 44 Afganistan uyruklu yabancı şahıs ile 2 Türk organizatör yakalandı.

Ele geçirilenler

Operasyon kapsamında 2 adet şişme bot, 2 adet bot motoru, 2 adet benzin deposu ve 6 adet bot pompası ile diğer araç içinde bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

2 organizatör tutuklandı

Olayda organizatör olarak yakalanan M.Y. ve M.T.G. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Afgan uyruklu şahısların sınır dışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)