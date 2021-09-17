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    Manisa'da jandarma ekipleri dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi

    Dolmuşa sivil olarak binen jandarma personeli emniyet kemerinin kullanımını kontrol ederken, ayrıca kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 13:26
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 14:06
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    Manisa'da jandarma ekipleri dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından denetim yapıldı.

    Dolmuşlarda emniyet kemeri ve kural ihlali uygulaması yapan ekipler, sürücülere cezai işlem uyguladı.

    Kurallara uymayan araçların plaka bilgileri uygulama noktasına bildirilmesi üzerine araçlar, trafik ekipleri tarafından durduruldu.

    EKİPLER CAN KAYIPLARINA DİKKAT ÇEKTİ

    Sivil denetim yapan jandarma personeli, yolculara ve şoföre hayati önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirmede bulundu.

    Dolmuş ve otobüs gibi büyük araçların devrilmeleri veya çarpışmaları sırasında can kayıplarına neden olduğuna dikkat çeken ekipler, bu gibi durumların önlenmesi adına yolcuların araç içerisinde ya da araç dışına savrulmamaları için emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini söyledi.

    Manisa'da jandarma ekipleri dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi VİDEO

    Manisa da jandarma ekipleri dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi #1

    UYARILARDA BULUNDULAR

    Öte yandan jandarma personeli tarafından, dolmuş şoförlerine hız limitlerine uyulması, yolculuk esnasında cep telefonu kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

    Manisa da jandarma ekipleri dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi #2

    DENETİMLER GÜN BOYU DEVAM ETTİ

    Gün boyu devam eden uygulamada kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi.

    Manisa da jandarma ekipleri dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi #3

    Manisa da jandarma ekipleri dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi #4

    Manisa da jandarma ekipleri dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi #5

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