Manisa'da kayboldu, Uşak'ta ölü bulundu: Katilin ifadesi kan dondurdu Manisa'da kaybolan ve Uşak'ta ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın sevgilisi olduğu belirlenen zanlı Ali U. tutuklandı. Zanlının ifadesi ise kan dondurdu.

İHA

Manisa'da 26 Eylül'den beri haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'ın Eşme ilçesinde ölü olarak bulunmuştu... Olay sonrasında Pelin Karaca'nın sevgilisi olduğu belirlenen ve tutuklanan Ali U.'nun ifadesi kan dondurdu.

BARIŞMAYA ZORLADI, KAVGA ÇIKTI

Öte yandan zanlı Ali U'nun ifadesinde gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği Pelin Karaca ile aralarının bir süre önce bozulduğunu ve Karaca'nın kendisini terk ettiğini, son görüşmelerinde 21 yaşındaki kadını barışmaya zorladığını, kabul etmeyince de tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

"ARACIN ALTINDA KALDI, ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA GÖMDÜM"

Zanlı, Pelin Karaca'nın kaza sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Tartıştıkları esnada aracının freninin boşaldığını, aracın önünde olan Pelin Karaca'yı altına alarak ölümüne sebep olduğunu anlatan zanlı, Karaca'nın öldüğünü anlayınca panik ve telaşla kadının cenazesini Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana götürüp gömdüğünü aktardı.

Ceset otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülürken zanlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlı mahkemedeki ifadesinde “Pelin ile gezmeye gitmiştik. Arabanın önündeydi. Araba hareket edince Pelin altında kaldı. Öldüğünü anlayınca korktum, gömdüm” dediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)