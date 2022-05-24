Manisa'da orman yangını çıktı

Yuntdağı bölgesi çevresinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi sınırlarındaki ormanda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Yuntdağı Şefliği ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Ekipler, alevlere 9 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 helikopter ile havadan ve karadan müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alındı

Yerleşim yerlerine yakın bir yerde başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.

DHA'nın haberine göre; soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.