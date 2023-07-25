Manisa’da orman yangınında 2'nci gün! Kontrol altına alındı Saruhanlı ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını için ekipler havadan ve karadan mücadele etti. Alevler, 22 saatin sonunda söndürüldü.

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İHA

Yurdun dört bir yanındaki ormanlar tehlike altında.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, önceki yıllarda büyük felakete yol açan orman yangınları için tedirginlik başladı.

Bu yıl da korkulan oldu.

Geçtiğimiz haftalardan bu yana farklı kentlerde orman yangınları yaşandı. Bu illerden biri de Manisa oldu.

Ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi

Saruhanlı ilçesinde dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangına 9 uçak, 15’i gündüz, 4’ü gece görüşlü toplam 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 450 Orman Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra; 15 Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi, 13 su tankeri müdahale ediyor. Ayrıca İzmir’den de 3 itfaiye ile birlikte İzmir ve Manisa’dan 10 TOMA, AFAD ekipleri ve 4 ambulans yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

22 saatin sonunda söndürüldü

Alevler yaklaşık 22 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Söz konusu açıklama Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den geldi.

250 hektarda etkili oldu

Karadeniz, alevlerin yaklaşık 250 hektar alanda etkili olduğunu ve yanan alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise soruşturmanın devam ettiği belirtildi.