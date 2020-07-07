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    Manisa’da ormanlık alanı uyuşturucu bahçesine çevirdiler

    Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.
    • İHA
    • 07.07.2020 - 19:18
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    Manisa’da ormanlık alanı uyuşturucu bahçesine çevirdiler #1

    Manisa'da Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ihbar üzerine Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkiindeki ormanlık alana operasyon düzenledi.

    Manisa'da ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirmişler- İZLE

    525 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

    Ormanlık alanda yapılan aramada boyları 1.5-2 metre arasında değişen 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Manisa’da ormanlık alanı uyuşturucu bahçesine çevirdiler #2

    Manisa’da ormanlık alanı uyuşturucu bahçesine çevirdiler #3

    Manisa’da ormanlık alanı uyuşturucu bahçesine çevirdiler #4

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