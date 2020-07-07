Manisa’da ormanlık alanı uyuşturucu bahçesine çevirdiler

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Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'da Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ihbar üzerine Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkiindeki ormanlık alana operasyon düzenledi.

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525 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Ormanlık alanda yapılan aramada boyları 1.5-2 metre arasında değişen 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.