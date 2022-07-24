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    Manisa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı

    Akhisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Ekipler yangına, hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.
    • 24.07.2022 - 20:31
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 21:12
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    Manisa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı

    Türkiye, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla mücade etmeye devam ediyor.

    Orman yangınlarının biri bitmeden diğer başlarken bir yangın haberi de Manisa'dan geldi.

    Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı.

    Yangın ormanlık alana sıçradı

    İhbar üzerine hem Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hem de Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle karadan müdahale başlatıldı.

    Olumsuz hava şartları ve rüzgarın da etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.

    Karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor

    İHA'nın haberine göre; durum üzerine bölgeye 4 helikopter ve 2 uçak sevk edilirken yangına 20 arazöz ve itfaiye ekipleriyle karadan da müdahale devam ediyor.

    Manisa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı

    Manisa da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı #1

    Manisa da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı #2

    Manisa da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı #3

    Manisa da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı #4

    Manisa da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı #5

    Manisa da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı #6


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