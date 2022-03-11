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    Manisa'da otomobil deposunu dolduran sürücü para ödemeden kaçtı

    Turgutlu ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren sürücü, deposunu doldurduğu aracından pompa çıkarılınca gaza basıp kaçtı.
    • DHA
    • 11.03.2022 - 17:55
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    Manisa'da otomobil deposunu dolduran sürücü para ödemeden kaçtı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün gece yarısı sıralarında akaryakıt istasyonuna giden sürücü, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi.

    Depoyu dolduran Gençtan pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı.

    Barış Geçtan, otomobilin arkasından koştu, ancak ulaşamadı.

    OLAY ANI KAMERADA

    O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahipleri şüpheliden şikayetçi oldu.

    Manisa'da otomobil deposunu dolduran sürücü para ödemeden kaçtı VİDEO

    PLAKA SAHTE ÇIKTI

    Plakanın sahte çıktığını belirten Barış Geçtan, "Plakayı ön camda gördüm, otomobilin yeni alındığını düşündüm. Otomobilin deposunu doldurdum. Pompayı çıkardıktan sonra arkamı döndüğüm sırada hiçbir şey demeden kaçtı. Arkasından bağırdım. Üzerindeki plakayı sorgulattık o plaka da sahte çıktı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.

    "820 TL ZARARIMIZ VAR"

    Akaryakıt istasyonu işletme müdürü Ramazan Öz (30) ise "Sürücüden ve yanındakilerden şikayetçiyiz. 820 TL zararımız var" şeklinde konuştu.

    Manisa da otomobil deposunu dolduran sürücü para ödemeden kaçtı #1

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