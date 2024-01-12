Manisa'da Özgür Özel'in katıldığı CHP programında vals gösterisi Turgutlu Belediye'nin temel atma törenine katılan Özgür Özel için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra vals gösterisi düzenlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçimlere 3 aydan az bir süre kaldı.

Adaylar art arda açıklanırken heyecan artıyor.

Bu kapsamda CHP'de bir yandan aday belirleme sürecindeki kavgalar devam ederken parti içinde adaylık çekişmesi de gün geçtikçe büyüyor.

Adaylığı alanlar ise kampanyalarına başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kapsamda memleketi Manisa'da.

Özel, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın yeniden aday gösterildiği ilçede Turgutlu Belediyesi, toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Temel atma töreninde vals gösterisi

Açılışlar yapılmadan önce törene her zamanki gibi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ie başlandı.

Daha sonra ise programa dikkat çekici bir başlık eklendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra vals gösterisi yapıldı.

Atatürk için tango ve vals...

Program sunucucu dansçıları şu ifadelerle sahneye davet etti: