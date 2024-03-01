Manisa'da Ramazan öncesi marketlere fahiş fiyat denetimi Ramazan öncesi markette ürün fiyatlarını artıran fırsatçılara yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, marketteki ürünleri tek tek inceledi.

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DHA

11 ayın sultanı Ramazan geliyor...

Vatandaşlar bu mübarek ayı ibadetlerle geçirmeye hazırlanıyor.

Fırsatçılar, Ramazan ayında marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyatları artırmaya başladı.

Denetim gerçekleştirildi

Bu kapsamda Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Manisa Ticaret İl Müdürü Serkan Karabacak öncülüğünde Yunusemre ilçesindeki büyük bir markete giren ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi.

Kasa ve reyon fiyatları karşılaştırıldı

Denetimlerde; ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.

"Hem sahada hem de masada gerçekleştirdiğimiz denetimlere devam ediyoruz"

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Manisa Ticaret İl Müdürü Serkan Karabacak, "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Türkiye Yüzyılı hedefinin temel taşlarından olan 'Ticaret Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda yaklaşan Ramazan ayı öncesi Ticaret Bakanlığı olarak, bir taraftan fahiş fiyat artışının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak için, haksız fiyat artışlarıyla, diğer taraftan fiyat etiketlerinde yer verilen aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetleriyle hem sahada hem de masada gerçekleştirdiğimiz yoğun denetimlerle etkin mücadelemize devam ediyoruz.

"Haksız fiyat artışı ve fiyat denetimlerimiz artarak devam edecek"

Bakanlığımızca, Manisa Ticaret İl Müdürlüğümüze atanan 14 yeni personel ve tahsis edilen yeni bir denetim aracıyla birlikte toplumun mal ve hizmet ihtiyacını karşılamada önemli bir unsur olan iş yerlerinde bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda haksız fiyat artışı ve fiyat denetimlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)