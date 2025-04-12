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Manisa’da rüzgar türbini taşıyan tır zincirleme kazaya neden oldu

Manisa’da rüzgar türbini taşıyan tır zincirleme kazaya neden oldu Saruhanlı ilçesinde, rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır ile birlikte 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, büyük bir faciadan dönüldü. Şans eseri yaralanan olmadı.