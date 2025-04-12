İHA
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sabah saatlerinde İzmir yönüne seyir halinde olan R.E.'nin kullandığı kamyonun, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önce önündeki hafif ticari araca, ardından metrelerce uzunluğundaki rüzgar türbini pervanesi taşıyan tıra çarptı.
RÜZGAR TÜRBİNİ PERVANESİ FACİAYI ENGELLEDİ
Kazanın ardından rüzgar türbini pervanesinin tırın üzerinden devrilmemesi, büyük bir faciayı önledi.
Şans eseri yaralanan olmadı.
Olay yerine gelen ekipler, tek şeritten kontrollü trafik akışı sağladı ve araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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