Manisa'da sabah namazına yeni düzenleme

Manisa Müftülüğü, gelen talepler üzerine sabah ezanının imsak vaktinin girmesiyle okunmasına karar verdi. Uygulama 15 Kasım ile 1 Mart tarihleri arasında geçerli olacak.

Türkiye’de kış aylarında daha önce başta İstanbul olmak üzere bazı illerde uygulanmaya başlanan sabah ezanının imsak vaktinde okunması kararı, Manisa’da da uygulamaya geçiyor.

Vatandaşlar, işlerine yetişememe sorunundan dolayı sabah ezanının erken okunması yönünde Manisa Müftülüğü'ne istekte bulundu.

15 KASIM'DAN 1 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Yoğun talep üzerine değerlendirme yapan Manisa İl Müftülüğü de sabah ezanının, 15 Kasım 2021 tarihinden 1 Mart 2022 tarihine kadar imsak vaktinin girmesiyle birlikte okunacağını açıkladı.

Ayrıca camilerde sabah namazının farzının, ezandan yarım saat sonra kılınacağı bildirildi.

"CEMAATLE KILINAN NAMAZ TEK BAŞINA KILMAKTAN 27 KAT DAHA SEVAPTIR"

Alınan karar sonrası Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, cemaatle namaz kılmanın öneminden bahsederek şunları söyledi:

“Cemaatle namaz kılmak yüce Allah’a hep birlikte yönelmek, Peygamber Efendimizin en önemli sünnetlerinden, toplumsal, uhrevi ve dünyevi kazanımlarıyla ümmetine tavsiye ettiği en önemli uygulamalarından birisidir. Cemaatle kılınan namazın, tek başına kılınan namazdan 27 kat daha fazla sevaplı olduğunu, yine bir başka hadiste cemaatle namaz kılmak için camiye gitmek için atılan her bir adım için yine sevap kazanılacağı ve her bir adımın günahlarımızın affına vesile olacağını ve benzer pek çok müjdeli hadisi şerifleriyle bizleri cemaatle namaz kılmaya teşvik etmiştir. Özellikle yatsı ve sabah namazı ki, konuyla alakalı ‘Kim yatsı namazını cemaatle eda ederse gecenin yarısını, kim sabah namazını cemaatle eda ederse gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır’ diye müjdelenmiştir.

"PANDEMİ İLE MÜCADELE TEDBİRLERİNE RİAYET EDEREK CAMİLERİMİZİ ŞENLENDİRİYORUZ"

Bu iki namazın özellikle cemaatle kılınması önem arz ediyor. Bizler pandemi ile mücadele tedbirlerine riayet ederek camilerimizi şenlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız beş vakit namazda camilerimizin, ezanlarımızın çağrısına kulak vererek bir araya geliyor. Cemaatle namaz, bizim bir araya gelişimiz, sevgi iletişimi kurmamız ve bir eğitim sürecidir aynı zamanda. Toplumsal iletişimin sağlandığı özellikle aşırı bireyselleşmenin yaşandığı bu çağda insanların manevi anlamda huzur buldukları, huzura kavuştukları bir ortam sağlıyor."

SABAH NAMAZI EZANDAN YARIM SAAT SONRA CEMAATLE KILINACAK

Bu uygulamanın Manisa'da ilk kez yapılıcağına değinen Müftü Soykök, konuşmalarına şöyle devam etti: “Manisa’mızda kış aylarının gelişiyle birlikte yoğun bir talep oluştu. Daha önceki uygulamamızda sabah ezanı güneşin doğuşundan bir saat önce okunuyor, güneşin doğuşundan yarım saat önce de tüm camilerimizde sabah namazını kılmaya başlıyorduk. Ancak kış aylarının gelişiyle birlikte, sanayi şehri olan ve çok yoğun bir mesainin yaşandığı bir şehirde yaşıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde sabah namazının daha erken kılınması, mesaiye yetişme açısından daha erken kılınma imkanı olup olmadığını bize ilettiler. Bu noktada yeni bir uygulamayı başlatmış olacağız. 15 Kasım 2021-1 Mart 2022 tarihleri arasında takvimde imsak vakti olarak geçen zamanda sabah ezanları okunacak.

"BENZER UYGULAMA FARKLI İLLERDE DE YAPILIYOR"

İmsak vaktinden sabah ezanından yarım saat sonra da camilerimizde cemaatle birlikte sabah namazının farzı kılınmaya başlayacak. Bu şekilde bir uygulama ile mesaiye yetişme zorluğu yaşayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sunmuş olacağız. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu uygulama Manisa il genelinde bütün ilçelerimizde geçerli bir uygulama olacak. Benzer uygulama farklı illerde de yapılıyor.”