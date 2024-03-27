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Manisa'da sahte avukatlar 500 bin TL dolandırdı: 5 şüpheli yakalandı

Manisa'da sahte avukatlar 500 bin TL dolandırdı: 5 şüpheli yakalandı Kendilerini avukat olarak tanıtıp vatandaşı 500 bin TL dolandıran 5 şüpheli, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.