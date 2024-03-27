Manisa'da sahte avukatlar 500 bin TL dolandırdı: 5 şüpheli yakalandı

İHA
Manisa'da dolandırıcıların hedefi oldu...
S.B. (34) isimli şahıs, farklı tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtan şahıslar tarafından araç alım satım işi bahanesiyle bankadan kredi çekilmek suretiyle yaklaşık 500 bin TL dolandırıldı.
Kimlikleri tespit edildi
Olayla ilgili çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin D.İ. (33), E.S. (38), Ö.B. (36), Ö.A. (27) ve S.A. (21) isimli şahıslar olduklarını tespit etti.
5 kişi tutuklandı
Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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