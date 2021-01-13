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    Manisa’da sel felaketinin şiddeti kamerada

    Kentteki şiddetli yağışın ardından sel sularının istinat duvarını yıkıp, belediye binasını bastığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 13.01.2021 - 18:18
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 18:21
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    Manisa’da sel felaketinin şiddeti kamerada

    Manisa'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Yağışın etkisiyle Yunusemre Belediyesi ana yerleşke hizmet binalarının güneyinde bulunan Albay Arif Seyhun Kışlası ile sınırı oluşturan duvarın bir bölümü yıkıldı.

    Su ve çamur, belediye hizmet binalarının zemin katlarına girerek elektrik ve bilgi işlem sistemlerini kullanılamaz hale getirdi. Sel felaketi sonrası sorunu çözmek için belediye ekipleri harekete geçti.

    Sel sularının şiddeti ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Manisa’da sel felaketinin şiddeti kamerada VİDEO

    Manisa’da sel felaketinin şiddeti kamerada #1

    Manisa’da sel felaketinin şiddeti kamerada #2

    Manisa’da sel felaketinin şiddeti kamerada #3

    Manisa’da sel felaketinin şiddeti kamerada #4

    Manisa’da sel felaketinin şiddeti kamerada #5

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