Manisalı Türkiye şampiyonu Cemile Aykoç tarlada ailesine de yardım ediyor

67 kiloda Türkiye şampiyonu olan Cemile Aykoç, dünya şampiyonluğu için hazırlıklarına devam ederken, bir taraftan da tarlada çalışarak ailesine destek oluyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Cemile Aykoç, başarı öyküsüne yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

Lise son sınıf öğrencisi Aykoç, sınıf arkadaşlarının tavsiyesiyle 4 yıl önce muaythai sporu ile tanıştı. Antrenmanlarını eksiksiz sürdüren Aykoç, haziran ayında Aydın'da yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılarak 67 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Aykoç, bu yıl aralık ayında Tayland'da düzenlenecek dünya gençler şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdüren Aykoç, bir yandan da tarlada çalışarak çiftçilik yapan ailesine destek oluyor.

Türkiye şampiyonu olmasının ailesini gururlandığını belirten Aykoç, şunları söyledi:

"BU YIL TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM, AİLEM VE BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

"Bu yıl yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonası milli takım seçmelerinde 67 kiloda 1'inci oldum. Bu benim ve ailem için çok gurur verici oldu. Manisa ilimizin de adını duyurmuş oldum. Bu sporu 4 yıldır yapıyorum. Bu yıl ilk defa şampiyon oldum" dedi.

"AİLEME YARDIMCI OLMAK İÇİN TARLADA ÇALIŞIYORUM"

Yaz ayı boyunca bağda üzüm hasadı yapan Aykoç, "Aileme yardımcı olmak için yaz aylarında tarlada çalışıyorum. Şimdi de hafta sonu boş oldukça. Zor ama faydası da oluyor. Çünkü üzüm sepetlerini taşırken, kesim işlerini yaparken, antrenman yapmış oluyorum. Antrenmanlarımı hiç aksatmadım. Hedefim; aralık ayında Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonasında birinci olmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.