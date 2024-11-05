Manisa'da Uzman Jandarma Çavuş Durmuş Ali Candaş için tören düzenlendi

İHA

Manisa'da yaşayan ailesi, Mengen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma uzman çavuş Durmuş Ali Candaş'tan bir süre haber alamadı.

Ailenin bu kez Beşler Mahallesi'nde ikamet eden oğullarının komşularına ulaşması sonrası, Candaş'ın kaldığı dairenin zilini çalan apartman sakinleri, kapı açılmayınca durumu Mengen İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Candaş'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde uzman çavuşun hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Candaş için Salihli’de Hamidiye Camisi’nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

29 yaşındaki Candaş, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığında defnedildi.

ANNENİN VEDASI YÜREK BURKTU

Birçok isimin katıldığı cenaze töreninde anne Gönül Candaş’ın oğluna vedası ise adeta yürekleri dağladı.