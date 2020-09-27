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- Manisa'da vatandaşı 10 milyon TL dolandıran 2 kuyumcu tutuklandı
Manisa'da vatandaşı 10 milyon TL dolandıran 2 kuyumcu tutuklandı
- İHA
- 27.09.2020 - 20:28
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Çarşısı olarak bilinen Dr. Sadık Ahmet Caddesinde kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö.’nin iş yerinin kapalı olduğunu öğrenen ve bu kişilere ulaşamayan bir grup vatandaş, geçtiğimiz Cuma akşamı dükkan önünde toplanarak dolandırıldıklarını ve kuyumculara ulaşamadıklarını belirtti.
VATANDAŞLARDAN PARA TOPLAYIP, KAYIPLARA KARIŞTILAR
Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. Kuyumcuların kısa vadede altın alım satımı yaparak yüksek kar elde etme vaadiyle vatandaştan para topladığı öne sürülürken emniyete yapılan şikayetler üzerine kuyumcular A.T. ile M.Ö. gözaltına alındı.
Manisa'da vatandaşı 10 milyon TL dolandıran 2 kuyumcu tutuklandı- İZLE
200 KİŞİ MAĞDUR OLDU
Yaklaşık 200 mağdur da emniyete giderek 2 kuyumcu hakkında şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kuyumcu bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 kuyumcu da tutuklanarak cezaevine gönderildi.