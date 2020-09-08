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    Manisa'da yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı

    Manisa Turgutlu'da müstakil bir evde yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi. Yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 15:53
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    Manisa'da yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı. Yıldırım Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu Turgutlu Kaymakamlığı'na bildirdi.

    KÖTÜ KOKUDAN BIKAN MAHALLELİ, RAHAT BİR NEFES ALDI

    Turgutlu İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda evinde yalnız yaşayan İsmet A.'nın ikamet ettiği çöp evin bahçesinde ve kaldırımın üzerinde biriktirdiği çöpten topladığı malzemeler Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

    TEMİZLİK SAATLERCE SÜRDÜ

    Saatlerce süren temizlik çalışmasının ardından kötü kokudan şikayetçi olan mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

    Ekipler, evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarırken, toplanan çöplerin ardından ev ve evin bahçesinde temizlik çalışması yaptı.

    Manisa da yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı #1

    Manisa da yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı #2

    Manisa da yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı #3

    Manisa da yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı #4

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