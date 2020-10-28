Manisa'da yere serilen bayrak tepki çekti

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dolaştırılması planlanan yüzlerce metre uzunluğundaki Türk bayrağının cadde boyunca yere serilmesi üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Türkiye genelinde pandemi önlemleri kapsamında Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılı kutlamaları için hazırlıklar yapılırken, Manisa'nın Aleşehir ilçesinde bayrak krizi yaşandı.

Bayram kutlamaları kapsamında dolaştırılması planlanan ve bin metre uzunluğunda olduğu belirtilen, üzerinde Atatürk'ün posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının İstiklal Caddesi boyunca yere serilmesi büyük tepkiye neden oldu.

Cadde üzerinden seyreden bazı araçların üzerinden geçtiği bayrak, bir süre sonra toplatıldı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülere vatandaşlardan tepki içerikli yorumlar yapıldı.

Olayda kusuru bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.