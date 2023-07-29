Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetleme yapan işçi yakalandı Manisa Akhisar'da bir zeytin üretimde çiftliğinde ortaya çıkan görüntüler sonrası yakalanan zanlı, eğlence amacıyla yaptığını itiraf etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede Türkiye'yi ayağa kaldırdı.. Beğeni almak uğruna yapılan skandal hareket, infiale neden oldu. Manisa'da yaşanan olayda, zeytin çiftliğinde çalışan bir işçi zeytinlerin saklandığı tanka çıplak girerek sepetleme yaptı. O anlarını ise sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın tepki çekmesinin ardından emniyet ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine inceleme başlattı. "Eğlence amacıyla yaptım" İncelemenin ardından Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.A. ve işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde suçunu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti. İşletme mühürlendi İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.